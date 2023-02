Ruby ter, parla Ruby: "Una liberazione, è stata tutta un'invenzione"

Dopo la notizia dell'assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter, è stata assolta con formula piena "perché il fatto non sussiste" anche Karima el Mahroug, conosciuta come Ruby, assieme anche alle 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore.

Domani presenta a Milano il libro in cui racconta la sua storia e chiede di non chiamarla con il nome d'arte (ossia Ruby) che l'ha resa famosa.

Karima: "Per me una grande liberazione"

"Questa assoluzione è una grandissima liberazione, questi anni sono stati un macigno, ho vissuto perdendo la mia identità e senza sentirmi mai giusta. Ero una ragazzina, andavo protetta - ha commentato la ragazza come ripreso dall'agenzia Adnkronos - mi chiamo Karima, Ruby rimane un'invenzione, questa è stata tutta un'invenzione. Oggi sono contenta perché una parte di verità viene fuori, ho un senso di liberazione" conclude la giovane di origine marocchina.