Ruby ter: Polanco rinuncia a rendere dichiarazioni al processo

"Ritengo allo stato di non rendere le spontanee dichiarazioni che avevo annunciato di rendere all'udienza del 17 novembre". Lo dichiara Marysthell Polanco, una delle cosiddette ex 'olgettine' imputata nel processo Ruby ter in una lettera indirizzata al collegio della settima sezione penale del tribunale di Milano.

La decisione della modella domenicana, concordata con il proprio legale Paolo Cassamagnaghi, e' stata presa alla luce dell'ordinanza dei giudici sulla "inutilizzabilita' delle dichiarazioni testimoniali rese" nei processi Ruby uno e Ruby bis da 18 ex ragazze delle serate di Arcore, oggi imputate nel Ruby ter, tra cui la stessa Polanco.

"Poi seguo gli sviluppi del mio processo, valutero' se rendere spontanee dichiarazione in un altro momento", si legge ancora nella missiva.