Ruby Ter, processo milanese sospeso sino alle dimissioni di Berlusconi

Ruby Ter, stop al processo milanese sino a quando Silvio Berlusconi non sarà dimesso dal San Raffaele, dove si trova ricoverato dal 6 aprile. Il procedimento è sospeso, così come i termini di prescrizione. Lo hanno deciso i giudici della settima penale, accogliendo l'istanza di legittimo impedimento per motivi di salute presentata dal legale Federico Cecconi e rinviando l'udienza al 19 maggio, quando si verifichera' se ci saranno state o meno le dimissioni. In caso di uscita dall'ospedale dell'ex premier per quella data, se la difesa segnalera' ancora problemi di salute, il Tribunale valutera' di disporre una perizia con accertamenti medici.

"Hanno influito gli strascichi del Covid" sulle condizioni di salute di Berlusconi, come spiegato da Cecconi ai cronisti alla fine dell'udienza di oggi. "Sulle sue condizioni mi limito a dire che e' ancora ospedalizzato - ha detto Cecconi - non fatemi dire altro". E ancora: "Penso che a nessuno di noi possa fare piacere essere ricoverato da tre settimane"