Ruby ter: processo Milano slitta a 21/12

Slitta ancora il processo milanese Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati. Il rinvio al 21 dicembre e' stato disposto per l'impedimento di uno dei tre giudici del collegio della settima sezione penale del tribunale.

A gennaio riprenderà la parola la Procura per le eventuali repliche

Nella prossima udienza ci saranno gli interventi l'avvocato Franco Coppi per la seconda parte della difesa di Silvio Berlusconi e il difensore di Giovanna Rigato, una delle cosiddette ex olgettine. Con questi due interventi si concluderà la parte della discussione riservate alle difese. A gennaio riprenderà la parola la Procura per le eventuali repliche.