Ruby ter: sentenza a Milano il 15 febbraio

Arrivera' il 15 febbraio 2023 la sentenza del processo milanese Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi e di altre 28 persone imputati, a vario titolo, di corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e riciclaggio. Il 25 gennaio invece si terranno le contro-repliche di poche difese, tra cui quelle del leader di Forza Italia e Karima El Marough. Tre settimane dopo quindi i giudici Tremolada-Pucci-Gallina entreranno in camera di consiglio per uscire con la sentenza del processo iniziato nel luglio del 2017.

Ruby ter, pm: difesa Berlusconi chiede una "sentenza-dribbling"

"La difesa Berlusconi vi chiede di pronunciare una sentenza con cui si eluda in tutti i modi il merito delle contestazioni, con cui non si pervenga ad un esame delle prove; una sentenza del tutto scollata dalle emergenze istruttorie, una sentenza che sarebbe difficilmente comprensibile". È quanto ha detto il pm Luca Gaglio nel corso delle repliche al processo Ruby ter, che vede indagati Silvio Berlusconi e altre 28 persone per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. "In sintesi; vi viene chiesta una 'sentenza-dribbling", ha aggiunto il pm, titolare dell'accusa con l'aggiunto Tiziana Siciliano.