Rumors da campagna, dai ceffoni tra candidati a Tarantino assessore... Inside

Rumors da campagna, dai ceffoni tra candidati a Tarantino assessore



di Fabio Massa

Indovina indovinello! Quali esponenti politici si sono presi a ceffoni durante la campagna elettorale, pare per colpa di una donzella? Nessuno lo sa, ma magari qualcuno sì.

Indovina indovinello! Dove seguirà la serata elettorale Luca Bernardo? Chi saranno i fedelissimi che lo accompagneranno?

Indovina indovinello! Qualcuno vocifera di Massimiliano Tarantino, responsabile della comunicazione corporate e rapporti istituzionali del Gruppo Feltrinelli, Direttore della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Direttore di Feltrinelli Education. Pare che possa andare a fare l'assessore alla Cultura dopo Filippo Del Corno, che torna alla sua passione: la musica. Altri, invece, scuotono la testa.

Indovina indovinello! Chi passerà delle tante donne del Pd appaiate a quota 1000 preferenze? Ne basterà una in più o una in meno per determinare l'ingresso in consiglio.

Indovina indovinello! A chi girerà le sue 12mila preferenze Pierfrancesco Majorino tra i tanti candidati che si rifanno alla sua corrente. Non c'è da indovinare nulla: a tutti, e a nessuno. Come è nella tradizione della casa.

