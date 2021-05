Rumors, nel centrodestra c'è un nuovo mister X. Ed è assai promettente

Potrebbe esserci anche un altro nome, oltre a Lupi e Ruggiero, nel centrodestra che sta cercando disperatamente un candidato dopo il rifiuto di Gabriele Albertini, che comunque potrebbe essere della partita. Per ora non ci sono indiscrezioni, e il riserbo è massimo. Ma pare che in una serie di interlocuzioni privilegiate stia emergendo la figura di un manager, molto apprezzato dalla Lega e anche da Forza Italia, finora mai apparso sui giornali. Con esperienza parlamentare ma anche con grandissima capacità di organizzazione e nella comunicazione. Insomma, un nome assai spendibile.

