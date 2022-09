Sacerdote scomparso a Milano, trovato morto davanti a cimitero

Sacerdote scomparso a Cormano, trovato morto davanti a cimitero

Si indaga per ricostruire le ultime ore del sacerdote 39enne del Ciad di cui si erano perse le tracce lo scorso 20 settembre e che ieri è stato trovato morto davanti al cimitero di Cormano (Milano).

Ipotesi suicidio secondo i carabinieri

Secondo gli accertamenti dei carabinieri l'uomo si è suicidato, non ci sarebbero dubbi sulla natura della sua morte anche se il pm di turno di Milano, Alessia Menegazzo, ha disposto l'autopsia sul cadavere ed effettuerà tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la vicenda.

Messaggio d’addio come status su Whatsapp

Oltre ad aver lasciato un messaggio d'addio come status di WhatsApp, ha anche scritto una lettera in cui spiegava le ragioni del gesto. Inoltre, sul corpo non sono stati trovati segni di violenza oltre a quelli dovuti alla modalità scelta per togliersi la vita.

Ha abbandonato volontariamente cellulare e computer davanti a un palazzo nel centro del capoluogo lombardo

Secondo quanto rivelano le telecamere di sorveglianza, Donatein è arrivato a Milano con un treno proveniente da Locarno e ha abbandonato volontariamente cellulare e computer davanti a un palazzo nel centro del capoluogo lombardo. Il 18 settembre era atteso alla sede della università pontificia di Firenze e due giorni dopo, non avendo sue notizie, e' stato lanciato l'allarme. I carabinieri hanno accertato che era in vita anche giorni dopo la denuncia di scomparsa e che ha vagato a lungo prima di scegliere quel punto di Cormano.