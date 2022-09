Safety21 acquisisce GeFiL SpA: nasce gruppo leader in Smart Road e City

Safety21 S.p.A., software provider italiano leader nel settore Smart Road eSmart City, partecipato dal fondo di private equity BU (Bregal Unternehmerkapital) Funds (“BU”), annuncia di aver finalizzato in data odierna l’acquisizione dal Gruppo Kauri di GeFiL S.p.A., operatoreend-to-end di servizi digitali per la Pubblica Amministrazione, focalizzati in particolare sul mondoSmart City, Smart Mobility e Collection.

Nasce il più grande Gruppo italiano operante esclusivamente nei settori verticali della Smart City e SmartMobility

La prima operazione industriale realizzata da Safety21 con il supporto del socio di controllo, il fondoBU (Bregal Unternehmerkapital) Funds, va a consolidare la leadership sul mercato domestico creando il più grande Gruppo italiano operante esclusivamente nei settori verticali della Smart City e SmartMobility, con un fatturato atteso per il 2022 di oltre 65 milioni di Euro ed un Ebitda margin superioreal 30%. L’operazione è in linea con il progetto di crescita disegnato con l’ingresso del fondo di privateequity BU che ha avviato un piano di sviluppo facendo leva sull’unicità della piattaforma tecnologica di Safety21 e sull’offerta di servizi innovativi per la mobilità sostenibile in grado di accelerare il processodi evoluzione verso la Smart City.

Gruppo Safety21 diventa il partner operativo di riferimento per EntiLocali, Pubblica Amministrazione ed Istituzioni

Attraverso questa operazione il Gruppo Safety21 diventa il partner operativo di riferimento per EntiLocali, Pubblica Amministrazione ed Istituzioni, in grado di offrire soluzioni e servizi per digitalizzare,snellire e accelerare i processi a beneficio dei cittadini. La strategia di crescita prevede di consolidare ilpresidio sul mercato domestico grazie all’offerta di servizi innovativi, con l’obiettivo diinternazionalizzare il Gruppo ed esportare tale modello virtuoso anche all’estero. Gianluca Longo, CEO e fondatore di Safety21 ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere con noi la Ge.Fi.L,Gruppo con più di vent’anni di storia e presenza nella Pubblica Amministrazione. L’acquisizione el’integrazione di Ge.Fi.L. e delle sue controllate MegAsp, Elfo, Ne-t by Telerete Nordest ed Easyservpermetteranno a Safety21 un’espansione significativa della sua impronta territoriale orizzontale e diquella tecnologica verticale. Siamo altresì onorati di integrare nel team di Safety21 oltre 100professionalità del settore altamente specializzate”.

Enrico Del Sole: "Un progetto unico nel panorama nazionale e internazionale"

“Alla luce delle importanti prospettive di espansione sul mercato domestico e internazionale diSafety21”, ha affermato il CEO e fondatore di Kauri Holding Enrico Del Sole, “il nostro Gruppo hadeciso di reinvestire nell’operazione mantenendo una quota di minoranza, consapevoli della validità di un progetto unico nel panorama nazionale e internazionale per innovazione tecnologica e qualitàdell’offerta.”Valentina Pippolo, Partner e Country Head Italia di BU Italy ha aggiunto: “Siamo estremamentesoddisfatti che Safety21 abbia realizzato questo importante investimento, con l’ingresso nel Gruppo diun player di valore come GeFiL: si tratta di una operazione coerente con la strategia di buy and builddisegnata con Gianluca Longo e il management di Safety21, che va a rafforzare ulteriormente ilposizionamento competitivo della società, che oggi si conferma il più grande Gruppo in Italia nelmondo della Smart City. L’acquisizione di GeFiL permetterà al Gruppo di consolidare il presidio al fiancodella Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni e di proseguire nel progetto di crescita einternazionalizzazione del modello virtuoso di Safety21”.