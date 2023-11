Safety21 acquisisce la quota di maggioranza di Capacitas

Safety21 S.p.A., software provider italiano leader nel settore Smart Road e Smart City, partecipato dal fondo di private equity BU (Bregal Unternehmerkapital) Funds (“BU”), annuncia di aver finalizzato l’acquisizione di una quota pari all’86% del capitale di Capacitas Srl, player strategico nella produzione di software per l’accertamento delle violazioni nei confronti dei Consorzi di Bonifica Italiani.

Fondata nel 2001 a San Donà di Piave, Capacitas detiene una quota di mercato di circa il 40% dei consorzi nazionali. L’operazione va a rafforzare la leadership del Gruppo Safety21 sul mercato di servizi di accertamento tecnologico delle violazioni e riscossione per i Consorzi di Bonifica, ampliando la quota di mercato ottenutasi con l’acquisizione del Gruppo Ge.Fil e della controllata El-Fo.

Safety21, partner tecnologico ed operativo di rferimento sul mercato dei Consorzi

Attraverso l’acquisizione di Capacitas il Gruppo Safety21 si posiziona come partner tecnologico ed operativo di riferimento sul mercato nazionale dei Consorzi estendendo il potenziale innovativo e di integrazione della piattaforma proprietaria Titan – la piattaforma Cloud qualificata ACN di Safety21 che consente al Gruppo di fornire agli Enti e alla Pubblica Amministrazione servizi innovativi per la digitalizzazione dei processi di accertamento e per i servizi ai cittadini.

“L’acquisizione della quota maggioritaria di Capacitas permetterà l’integrazione della tecnologia di accertamento per i Consorzi nell’ecosistema Titan, la nostra piattaforma proprietaria, ampliandone l’orizzonte operativo all’eco-sostenibilità ed al consumo delle risorse ambientali” spiega Gianluca Longo, CEO e founder del Gruppo Safety21. “La joint venture con Safety21 permetterà la crescita industriale di Capacitas, usufruendo della struttura operativa e dell’esperienza di un Gruppo leader di mercato” afferma Diego Chiuso, CEO e co-investitore di Capacitas.