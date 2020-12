Saipem, l'assessore Guaineri visita l'Albero del Futuro in Largo La Foppa

Saipem, l'assessore Roberta Guaineri in visita all'Albero del Futuro: "Segnale di ottimismo"

In occasione dell'iniziativa "Il Natale degli Alberi" lanciata dal Comune di Milano, Saipem ha acceso in Largo La Foppa il suo Albero del Futuro: una struttura in ferro alta 6 metri che sostiene quattro fasce led su cui scorreranno frasi legate al futuro. L'albero è inoltre interattivo, perché dialoga con gli utenti che potranno inviare attraverso il sito dell'iniziativa i propri pensieri che verrano visualizzati sui pannelli luminosi.

L'azienda, che ha sede a San Donato, ha voluto mostrare il proprio legame e l’impegno verso la città nella quale si appresta a inaugurare la sua nuova sede nel 2022 nel quartiere Santa Giulia, in zona Rogoredo. L'istallazione di Saipem è realizzata dall’agenzia Ground Control e chiamato “Albero del Futuro”: non solo un segnale di fiducia verso l'avvenire in questo momento difficile per la città, ma anche testimonianza dell'impegno dell’azienda ad anticipare i cambiamenti con nuovi progetti, nuove soluzioni e nuove idee in una conversazione aperta e dinamica.



Saipem, ass. Guaineri sull'Albero del Futuro: "segnale di ottimismo"

"Siamo molto fieri" ha dichiarato Roberta Guaineri, assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano, in esclusiva ad Affaritaliani.it. "Non era scontato che in un momento come questo la nostra richiesta di collaborare e realizzare gli alberi più belli sotto il profilo della solidarietà e della sostenibilità venisse accolta. Siamo contenti, sono 21 alberi, ognuno con un messaggio importante per la città e per i cittadini, per un Natale che è complicato ma è un Natale di luce e la luce rappresenta molto per Milano e per l’Italia. 'Natale degli alberi' ha aiutato a dominare le nostre piazze in un modo bello. Un segnale di grande ottimismo - ha continuato - il Natale è il futuro. Ogni volta che celebriamo il Natale celebriamo poi l’anno nuovo, e quest’anno è ancora più ricco di significato rispetto agli scorsi anni. Inoltre è nel messaggio di Saipem dialogare col futuro e dare la possibilità a tutti di dire quello che ci aspettiamo per il futuro, da Saipem e dalla città di Milano. Un messaggio positivo, di speranza e di andare avanti".

L'albero arriva insieme al lancio della campagna Dear Future di Saipem che vuole mandare un segnale sul nuovo posizionamento dell'azienda orientato ad una cultura sostenibile e un approccio innovativo nella transizione energetica. Il futuro insieme all’energia per l’evoluzione sono elementi che definiscono il nuovo pay off di comunicazione del brand Saipem: "Empowering Evolution".