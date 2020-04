Sala: 70 pattuglie in città e droni per controllare rispetto delle regole

Nel consueto video pubblicato da Sindaco di Milano, Beppe Sala, sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino mette l'accento sui controlli in città per verificare il rispetto delle regole circa gli spostamenti. Sono 70 le pattuglie della polizia locale che girano per le strade di Milano: c'è più gente in giro in questi giorni, ma si tratta di persone che escono per motivi validi e concessi, solo il 5% dei fermati non era in possesso dei requisiti per uscire di casa, spiega il comandante della polizia locale di Milano, Marco Ciacci, intervistato da Sala. Oltre alle pattuglie, ci si avvale dell'aiuto dei droni per tenere sotto controllo dall'alto in particolare i parchi che potrebbero essere una meta ambita in queste giornate primaverili, aree battute anche dagli agenti in motocicletta e bicicletta. "I dati in nostro possesso come Polizia locale, ma anche i dati in possesso della Prefettura e relativi alle altre forze di polizia, dimostrano che la grandissima maggioranza dei cittadini che sono in giro per la citta' sono in giro per lavoro", ribadiscono Ciacci e il Sindaco. "I piccoli assembramenti non sono consentiti e sono un danno", ricorda il Sindaco richiamando al rispetto del distanziamento sociale.