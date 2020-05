Sala a Fontana e Speranza: "Chiarezza sui test sierologici". VIDEO

Sala a Fontana e Speranza: "Chiarezza sui test sierologici"

"Come e' pensabile che se un cittadino e' lombardo oppure veneto, abbia un trattamento diverso rispetto ai test sierologici?". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso di un video su Facebook. "Il testo unico, che precede il Titolo V della Costituzione, dice che il sindaco - aggiunge Sala - e' responsabile della condizione di salute della popolazione nel suo territorio. E' bizzarro perche' il sindaco lo e' senza alcun potere. Oggi i miei cittadini mi chiedono di fare test, e sono tanti i dipendenti del Comune di Milano che mi scrivono 'io rientro a lavoro se mi fate il test'. Capite il mio imbarazzo". Il primo cittadino, poi, fa due domande: "La prima e' rivolta al governatore Fontana e al ministro Speranza: ci fate chiarezza di cosa esattamente pensate di questi test? E in piu' chiedo al ministro: come e' pensabile che se un cittadino e' lombardo oppure veneto abbia un trattamento diverso rispetto ai test? La seconda domanda e' al mio collega Fontana che dice 'riapriremo sulla base di dati epidemiologici'. Quali sono questi dati?"

"Ieri Regione Lombardia dice attraverso il suo assessore al Welfare (Giulio Gallera, ndr) che c'e' un'apertura affinche' i privati facciano i test. Dicendo pero' che se li pagano loro, 63 euro a test, e che se ne prendono la responsabilita'. E' un po' bizzarro pensando alle parole dello stesso assessore di pochi giorni fa, che leggo per non essere mal interpretato: 'Invito tutti a non farli, li ritengo inutili'. Se pero' li fanno i privati, possono essere utili? Chissa'", ha aggiunto Sala.