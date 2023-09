Schlein e Sala alla Festa dell'Unità di Milano (foto: Rosa Palone via Facebook)

Sala a Schlein: "Il Pd non ha quasi mai premiato la politica milanese"

"Elly lo sai che mi posso permettere di fare un po' da padre e da zio. Milano ha questa forza che non molla e c'è, è responsabile, a volte però la politica milanese, anzi direi quasi mai, è stata premiata dal tuo partito". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervento alla festa dell'Unità venerdì 8 settembre sera insieme alla segretaria del Pd Elly Schlein.

Europee, Sala: "Scemenza mettere in discussione la leadership di Schlein"

Da Sala è però giunta anche una difesa della segretaria del Pd: "Mettere in discussione la segreteria di un partito o il governo per le Europee è una scemenza. Capisco che ci sia o aspettative su Schlein, ma dobbiamo lavorare bene e mettere le persone giuste a Bruxelles per fare l'interesse dell'Italia".

Sala: "Sì al salario minimo, no a un referendum sul job act"

Quindi una riflessione sul salario minimo. Una battaglia che trova Sala Favorevole: "Magari se lo dico io posso essere convincente, avendo lavorato tanti anni nel privato e capendo cos'e' il tema del lavoro. Rispetto al lavoro bisogna parlare di salari, di sicurezza, se ci sono tentazioni di andare a ripensare con un referendum il job act per me e' sbagliato, non guardiamo indietro guardiamo avanti".