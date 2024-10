Sala a Segre: "Sei la guida più importante per Milano"





"Liliana tu sei la guida piu' importante per Milano": lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione dell'evento "Un anno dal pogrom" in sinagoga a Milano nella serata di lunedì 7 ottobre. "Noi siamo qui per ribadire la nostra vicinanza alla comunita' ebraica e al popolo israeliano", ha sottolineato Sala, "il 7 ottobre e' stato un insulto piu' di tutto alla donna. Centinaia di donne sono state vittime di violenza, mutilazioni e morte. Tutta la comunita' milanese chiede un immediato rilascio degli ostaggi per il quale dobbiamo impegnarci tutti. L'antisemitismo, soprattutto se mascherato da un antisionismo spesso di maniera non puo' avere spazio nella nostra comunita' ma va contrastato, ed e' compito di tutta la comunita' internazionale sostenere le ragioni della pace in Medio Oriente". Milano, ha assicurato il sindaco, "e' una citta' di incontro e dialogo, questa e' la via per guardare al futuro in maniera positiva. Milano e' stata e sara' capace di impegno contro ogni forma di razzismo, antisemitismo e intolleranza".

Dopo l'inizio della cerimonia in sinagoga centrale a Milano "A un anno dal pogrom", i presenti hanno osservato un minuto di silenzio e dedicato un applauso alla senatrice a vita Liliana Segre. Applausi anche per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente La Russa, il presidente de Copasir Lorenzo Guerini.

Meghnagi: "Superati i malintesi con Sala"

"Sindaco Sala la sua presenza e' piu' importante di quanto possa immaginare. Da oggi vogliamo un cammino con lei, con tutta la giunta e tutto il consiglio. C'e' stato qualche malinteso, ora superato". Lo ha detto Walker Meghnagi, presidente della Comunita' ebraica di Milano, rivolgendosi al sindaco di Milano Giuseppe Sala che l'anno scorso, per il primo mese dall'attacco di Hamas, era stato fischiato in sinagoga quando la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi aveva portato i suoi saluti.

Fontana: "Ricordare l'orrore del 7 ottobre"

"Sono qui come vostro amico. Da sempre ho espresso vicinanza nei vostri confronti per dirvi di tenere duro. Sono e saro' sempre al vostro fianco. State combattendo per la civilta' contro l'incivilta'". Cosi' il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in occasione dell'evento in sinagoga a Milano "Un anno dal pogrom". "Credo che questa sera si debba innanzitutto ricordare le vittime e quelle che sono ancora nelle mani di Hamas. E' incredibile che in un mondo che parla di civilta' e democrazia ci siano persone nelle mani dei carnefici. Stasera dobbiamo ricordare l'orrore del 7 ottobre" perche' "la cosa peggiore e' l'indifferenza, non lasciamo che questa situazione venga dimenticata".