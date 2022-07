Sala: "A settembre presento il nuovo disegno della città di Milano"

"Quello che vorrei fare in questo secondo mandato è proporre ai milanesi un disegno di Milano 2026-2027 molto concreto e profondo. Un disegno fatto di trasformazioni urbanistiche che, collegate alla trasformazione dei sistemi di mobilità e dell'ambiente, possono ridisegnare la città. A settembre mostrerò ai cittadini quello che vogliamo fare". Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante l'evento a Palazzo Marino per i 150 anni dell'azienda Pirelli.

Milano, Sala: "Assessori al lavoro, grandi interventi aldilà del centro"

A margine il primo cittadino ha poi precisato che sta pensando a una presentazione pubblica per cui starebbe "facendo lavorare i miei assessori. Ho chiesto all'assessore Tancredi di fare un quadro di quelli che sono gli sviluppi urbanistici di Milano, poi ho chiesto a Scavuzzo quali saranno le scuole nuove, a Censi come cambieranno i sistemi di mobilità, a Martina Riva come cosa cambierà nel quadro degli impianti sportivi. La cosa molto positiva di questo disegno è che c'è molto di più aldilà delle mura interne. Il passato è stato Porta nuova e City Life, adesso ci sono grandi interventi che vanno in zone aldilà del centro. Mettendo insieme tutto questo - ha concluso - io credo che ci possa essere un buon progetto per la città. La nostra sfida, poi, sarà nel metterlo in campo e lì dimostreremo se siamo bravi o meno"