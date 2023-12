Sala: "Acquisiamo la M4 perchè il Governo non ci aiuta con Atm"

Sala: "Prendiamo la M4 perchè il Governo non ci aiuta con Atm"

"Quando io dico alla Meloni 'vieni a Milano' a me andrebbe bene se si sedesse in Consiglio comunale nella speranza che noi gli possiamo rappresentare queste cose. Questa partita riguardera' i prossimi 20 anni della storia di Milano e dobbiamo gestirla insieme". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenuto in consiglio comunale per parlare di M4. Durante la seduta e' stata presentata la delibera di giunta che consente al Comune di acquisire dai privati le quote della linea blu. "Il problema di tenuta dei conti sul Tpl e' gravissimo in una realta' come Milano dove abbiamo preso dei rischi - ha aggiunto -. Non ci sono segnali che qualcuno ci verra' ad aiutare sui conti dell'Atm".

Sala: "Non voglio aumentare il costo del biglietto"

Ma Sala ci tiene a precisare: "Lontano da me prendermela con questo Governo perche' e' la storia degli ultimi governi che non ci stanno aiutando, per cui delle soluzioni vanno trovate e questa e' una soluzione perche' io non voglio aumentare il costo del biglietto".