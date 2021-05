Sala: "Mai vicesindaco in una Giunta leghista". Albertini: "Ma dg sì..."

Sala: "Mai vicesindaco di una Giunta leghista". La replica di Albertini ad Affari: "Ma sei già stato direttore generale..."

Botte da orbi, politicamente parlando, tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala ed il suo predecessore, nonchè possibile competitor - al netto delle smentite - Gabriele Albertini. E' Sala a tornare di nuovo sulla querelle nata dall'affermazione di Albertini che gli avrebbe proposto un ruolo da vicesindaco. "Mai in una Giunta leghista", dichiara oggi Sala. Ma è pronta la risposta per Affaritaliani.it Milano di Albertini, che ricorda: "Forse il vicesindaco della Lega non lo vorrebbe fare, avendo già fatto il direttore generale", con chiaro riferimento ai tempi in cui Sala era dirigente a Palazzo Marino ai tempi di Letizia Moratti.

Queste le parole di Sala: "Non accetterei mai di fare il vicesindaco di una giunta trainata dalla Lega". E' la risposta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all'ex primo cittadino Gabriele Albertini, che ha rifiutato per ora la candidatura da parte del centrodestra. Oggi Albertini era tornato sulla sua proposta a Sala di fare il vicesindaco, dicendo: "Questa cosa mi ha molto infastidito perche' Beppe Sala l'ha presa come una battuta. La mia era una proposta molto seria e mi da' molto fastidio che lui non l'abbia capito". Ora Sala afferma in un tweet: "Albertini continua a dirsi "infastidito" perche' ho risposto con una battuta alla sua dichiarazione sul "vicesindaco". Mi scuso per il malinteso. Detto cio' rispondo seriamente: io non accetterei mai di fare il vicesindaco di una giunta trainata dalla Lega".