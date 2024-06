Milano, Sala: al Giambellino situazione migliora ma ancora tanto da fare

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha visitato il quartiere Giambellino, nel Municipio 6 della città, confrontandosi con cittadini e commercianti. "C'è ancora tanto da fare il quartiere é migliorato ma dalla casa si parte", ha spiegato il sindaco in un video sulle sue pagine social in cui ha raccontato "anche l'altra faccia del Giambellino" cioè "quella che ancora presenta priorità su cui concentrare sforzi coesi tra istituzioni", visitando uno degli stabili Aler in via Odazio.

Sala: c'è ancora molto da fare negli stabili dove vanno a rilento i lavori

Siamo in una parte" del quartiere "che merita tanta cura. Durante il mio primo mandato abbiamo fatto un accordo di programma per ristrutturare questa parte specifica di quartiere con la Regione Lombardia - ha ricordato -. il Comune si deve occupare e si sta occupando degli spazi comuni e la Regione delle abitazioni". Santo Minniti il presidente del Municipio ha sottolineato come nel quartiere "é stata fatta una riqualificazione completa degli spazi pubblici ma c'è ancora molto da fare negli stabili dove vanno molto a rilento i lavori". "É inutile negarlo, ê chiaro che c'è molto, molto da fare e non siamo qua per dire, 'é un problema della Regione' - ha concluso Sala -, perché é un problema di chi si fa carico di responsabilità, come si deve fare carico la politica".