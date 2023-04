Sala al Governo: "Crei tavolo per emergenza smog"

"Il governo deve creare un tavolo di lavoro sovraregionale per affrontare" l'emergenza della qualita' dell'aria "coinvolgendo tutte le regioni interessate dal problema e aiutando le milioni di persone che vivono nella pianura Padana". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala in un video pubblicato sul suo profilo Facebook sottolineando che la qualita' dell'aria "che respiriamo e' una vera emergenza e sfida le città.

Il sindaco di Milano: "La Lombardia è il territorio piu' inquinato d'Europa. Milano puo' e deve fare la sua parte

Ancora il sindaco di Milano: "La Lombardia è il territorio piu' inquinato d'Europa. Milano puo' e deve fare la sua parte, ma non puo' farlo da sola". "Come citta' abbiamo gia' dimostrato in passato che e' possibile abbassare alcuni elementi inquinanti con interventi localizzati. Area C, in questo senso, e' stata un successo. Ora stiamo lavorando su Area B, che mostrera' i suoi frutti nel prossimo futuro, mano a mano che rafforzera' il suo percorso", ha concluso.