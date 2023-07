Sala al Governo: "Più sostegno attivo. Soprattutto sul trasporto pubblico"

“Abbiamo assolutamente bisogno di intervento attivo dal governo: non si può non comprendere che la crescita si può realizzare solo se, chi sa guidarla, può fare la sua parte con grande energia. Chi del lavoro come noi ha sempre fatto una ragione di vita sa che in un momento così complesso non può farcela da solo ma ha bisogno di fiducia e sostegno nei fatti".

Il sindaco di Milano: “Per crescere bisogna guardare qui: Milano sta dando un contributo al paese straordinario, all’erario versiamo 20 miliardi all’anno di tasse"

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all’assemblea generale di Assolombarda, alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il sindaco chiede al governo “più interesse” e “sostegno in particolare sul trasporto pubblico”. Per Sala, “è chiaro che (Meloni ndr) nel suo ruolo deve prestare grande attenzione a chi è in difficoltà e alle aree del paese più in difficoltà”, ma “per crescere bisogna guardare qui: Milano sta dando un contributo al paese straordinario, all’erario versiamo 20 miliardi all’anno di tasse e al Comune ne rimangono 200 milioni. Credo che meritiamo un po’ di più. Non è polemica, non mi rivolgo in particolare a questo governo, mi rivolgo a tutti i governi. Credo che in questo momento, anche dopo tutto quello che è successo con il Covid, anche Milano, città forte, ha bisogno”.