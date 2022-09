Sala andrà da Matteo Renzi: "Sono stato anche da Fdi"

"Ho ricevuto un invito per un'iniziativa da parte di Renzi, andrò da chi mi chiederà di esserci". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, nel corso di un a margine durante la cerimonia di inaugurazione della Fan Zone di Fiba Eurobasket 2022, questo pomeriggio in piazza Duomo. "La mia appartenenza politica- aggiunge Sala- è chiara e indiscussa. Detto ciò, a chi mi chiede di partecipare e intervenire a un dibattito, dirò sempre di sì. Sono stato alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia, penso che nel mio ruolo di sindaco debba essere pronto al dialogo con tutti a prescindere dall'appartenenza politica".

Risparmio energia: "Stiamo costituendo un gruppo di lavoro con A2A e Politecnico e Comune"

"Non vogliamo fare azioni che possono essere di immagine ma danno risultati scarsi . Non voglio dare una risposta così di botto senza studiare bene le cose. Stiamo costituendo un gruppo di lavoro con A2A e Politecnico e Comune per arrivare nel giro di una settimana a una proposta di soluzioni da adottare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito delle iniziative che saranno adottate dall'amministrazione per cercare di risparmiare energia per fronteggiare il caro-bollette anche in vista del prossimo inverno. "Il tema energetico deve andare di pari passo con il tema degli orari della città, quando si apre, quando si chiude, quando tutto funziona. Una settimana e usciremo con le nostre regole che suppongo andranno ad affiancarsi a quelle che arriveranno a livello nazionale, un grado di meno, un'ora di meno, cose del genere" ha aggiunto il primo cittadino a margine dell'inaugurazione della fanzone di Fiba Eurobasket. "È chiaro che noi dobbiamo pensare anche molto ai nostri uffici. Ad esempio al di là di quelli che hanno diretto contatto con il pubblico, in questo momento immaginare che il weekend siano ancora aperti proprio non va. Ci prendiamo una settimana per arrivare ad azioni che siano incisive e misurabili" ha concluso.