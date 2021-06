Sala: "Area B è C? E' la normalità. Proteste dell'opposizione senza senso"

"Questa è la normalità. Non è che possiamo invocare la normalità e la riapertura però Area B e Area C no, perché? È opposizione per opposizione, ma non ha senso secondo me. Se vogliamo riportarci verso la normalità dobbiamo accettare quelle che sono le regole rispetto alle quali il Comune di Milano viene gestito", ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione al Castello Sforzesco del palinsesto de 'La Bella Estate', in merito alle proteste delle forze di opposizione per le riattivazioni da oggi di Area B, C e della sosta a pagamento.

"Le polemiche sono polemiche dovute. È chiaro che ogni decisione che l’amministrazione prende è contestata dall’opposizione per definizione. Rimane il fatto che in questi ultime settimane il traffico era molto e troppo significativo: con la fine delle scuole portiamo meno disagio", ha concluso Sala.