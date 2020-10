Sala: "Area B, nessun problema a tornare sui nostri passi"

Il sindaco di Milano Beppe Sala annuncia una possibile marcia indietro sull'accensione delle telecamere dell'area B ai microfoni di Radio Dee Jay. La Ztl e' stata riaccesa il 15 ottobre ma il centrodestra chiede da giorni di spegnere nuovamente le telecamere e di consentire gli ingressi delle auto in citta' per alleggerire i mezzi durante l'emergenza Covid. "Io sull' Area B non ho nessun problema e probabilmente ritorneremo sui nostri passi, perche' in questo momento ha senso - ha spiegato Sala -. Non sono convinto sull'Area C perche' se uno entra dove parcheggia le macchine? Il centro di Milano e' fatto in un certo modo".

Sala: "Se la pandemia si scatena in una grande città l'effetto è dirompente"

Sulla situazione in evoluzione legata al Covid: "Noi siamo qua per cercare di trovare delle soluzioni, perche' se la pandemia si scatena in una grande citta' l'effetto e' dirompente"."Questo per dire che la situazione e' oggettivamente grave e io non posso stare qua a girarmi dall'altra parte, bisogna fare le cose con buonsenso", ha concluso.

Sala: "Coprifuoco, i ristoratori vanno aiutati"

"E' chiaro che si chiude alle 23 si penalizza una parte degli esercizi e sono quelli che vanno aiutati, come i ristoratori, tra quelli che stanno pagando il prezzo più alto. E' chiaro che lanciano un grido d'allarme, queste categorie vanno aiutate", ha detto Sala.

Sala: "Veronesi non ha capito cosa vuol dire fare il sindaco"

Un commento anche alla possibile candidatura per il centrodestra di Paolo Veronesi: "E' una persona di garbo, ma sono rimasto stupito dalla sua prima affermazione 'devo vedere se posso conciliare il mio lavoro personale con il lavoro di sindaco'. Vorrei dirgli 'Paolo, non hai capito cosa vuol dire fare il sindaco, ti mangia vivo questa vita'. Al netto di questo, e' persona di garbo e qualita'".