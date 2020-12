Sala: "Assembramenti? La politica non dia la colpa alla gente"

Gli assembramenti nel weekend a Milano e in altre citta'? "Purtroppo era abbastanza scontato che succedesse, a volte fare la politica vuol dire fare uno 'sporco lavoro' e prendere decisioni che non accontentano tutti. Ma quando sento il commissario Arcuri parlare di "assembramenti irresponsabili" non ci sto, non possiamo dare dell'irresponsabile alla gente. Alla gente si dice cosa si puo' fare e lo fa. C'e' un governo, ci sono dei tecnici, prendano una decisione. Io non faro' altro che supportare le decisioni prese e cercare di far si' che tutto funzioni in linea" con le direttive. A dirlo e' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, collegato con Rtl 102.5. Per il primo cittadino "c'era da aspettarsi che una cosa del genere succedesse, se poi dici anche "dal 20 in poi non ti muovi piu'"... Ieri abbiamo avuto a Milano tanta gente che arrivava dall'hinterland, ma non diamo colpa alla gente, prendiamoci noi le nostre responsabilita', prendiamo decisioni e poi saremo giudicati per questo".

"Bisogna mantenere un po' piu' di restrizioni, poi bisogna trovare la formula giusta. Ci vuole un po' di equilibrio, non cambiamo di giorno in giorno. Dopo di che e' evidente che con i virologi che ci parlando di terza ondata, al di la' del fatto che io non o capito se siamo usciti dalla seconda, e' chiaro che ci vuole prudenza", ha aggiunto il sindaco di Milano.

Sala: "Voglio fare un secondo mandato migliore del primo"

Il sindaco di Milano è "carico a molla" per "per fare un secondo mandato anche meglio del primo", ha dichiarato Giuseppe Sala a Rtl 102.5. Sala, che ha annunciato pochi giorni fa la sua ricandidatura, ha spiegato di averci pensato "alcuni mesi: mi sentivo stanco dopo dieci anni di sacrifici, prima come Expo e poi come sindaco. Volevo essere sicuro - ha detto - di essere totalmente a posto per ipotecare altri cinque anni". Ora, ha aggiunto Sala, "sono carico a molla, dal momento in cui mi sono deciso mi sono tornate energie incredibili". Il sindaco ha quindi spiegato che si candida "per fare un secondo mandato anche meglio del primo, ovviamente anche in maniera diversa". Tra i temi che metterà al centro della sua politica per Milano, Sala ha citato la questione ambientale e l' equità sociale. "Da qui bisogna ripartire, e lo dico ascoltando il pensiero dei sindaci di tutte le altre città internazionali" che indicano tutti le stesse priorità, "ma bisogna saperlo fare".

Governo: Sala, rimpasto? Servono ministri preparati ed esperti

"Al di la' del rimpasto che e' un termine che puo' piacere o meno, lo dico da parecchi mesi al governo e al premier: attenzione, state gestendo il periodo storico piu' difficile dal dopoguerra in Italia, siete certi che al governo abbiate una compagine ministeriale di persone che hanno fatto esperienza, sono passati attraverso situazioni difficili, hanno credibilita' ecc..?", sostiene il sindaco di Milano. "Lo dico da mesi - aggiunge Sala - metteteci i piu' bravi. E' il momento in cui i politici devono essere generosi, devono sapere che se sono le persone al posto giusto nel momento giusto si fanno avanti, se no lascino spazio a gente piu' preparata. La situazione e' difficilissima, dobbiamo avere nei posti di comando gente abituata a gestire situazioni difficili, che lo ha fatto nella vita".