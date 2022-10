Sala: "Atm, aumenti congelati. Non rischiamo lo stop dei mezzi pubblici"

L’aumento del biglietto Atm è “congelato per il momento, penso non lo faremo per quest’anno”. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine del 14esimo Meeting della Commissione Ambiente, Cambiamenti climatici ed Energia (ENVE) del Comitato europeo delle Regioni. Ai giornalisti che gli hanno domandato se Milano potrebbe essere come Torino, dove il sindaco, Stefano Lo Russo, ha messo in guardia sul fatto che potrebbe essere necessario bloccare i mezzi pubblici a causa del caro energia, il sindaco ha risposto: “No, da Atm per il momento non mi hanno paventato una possibilità del genere, poi nessuno sa la situazione ma al momento non vedo questo tipo di pericolo”.