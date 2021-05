Sala: "Attacchi Lega su tifosi in Duomo? Una strumentalizzazione politica"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, pubblica un video sui social in cui spiega la sua posizione circa la festa per lo scudetto dell'Inter in piazza Duomo sottolineando come gli attacchi da parte di esponenti leghisti siano sembrati strumentali. Il sindaco ha aggiunto che la situazione era prevedibile ma non era pensabile fosse possibile impedire ai tifosi di scendere in strada per festeggiare.