Sala: bene discorso di Draghi per l'uso discreto della parola 'politica'

"Il discorso del Presidente del Consiglio mi è piaciuto, molto. Sottolineo solo un passaggio, per nulla scontato: “Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta”. Il capitale deve cambiare e questo è il momento. Poi un riconoscimento del ruolo della politica, ma un uso discreto della parola “politica”, forse perché chiunque può pronunciarla ma non sempre è verificabile chi ne ha fatto un buon uso". Questo il commento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul discorso al Senato del neo Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Sala, intergruppo parlamentare Pd-M5S-Leu mi convince

La scelta di formare l'intergruppo parlamentare Pd-M5S-Leu "mi convince, mi sembra doverosa, ma è talmente fluida la situazione politica che non so tra un anno come sarà il quadro politico": così il sindaco Giuseppe Sala intervenendo a 'Oggi è un altro giorno' su Rai 1. Sala ha poi aggiunto, più in generale che "i partiti non hanno oggi nessuna rendita di posizione, i cittadini saranno a giudicare oggi più che mai chi più è capace". "Oggi i cittadini sono alla ricerca di questo - ha detto - di chi è convincente nel guidare la trasformazione". Ma come riporta Mianews, il sindaco chiarisce anche che il M5S "non sarà" nella mia Giunta nel caso di rielezione, "ma riconfermerò una compagine di centrosinistra". Sala commentando l'istituzione del nuovo Ministero per la Transizione Ecologica, promosso dal M5S ha detto "su questa idea sono totalmente d'accordo, mi sembra una buona iniziativa e credo che Cingolani sarà un buon ministro". "Saremo tutti vaccinati credo gradualmente verso la fine dell'autunno, il punto è che ci sia certezza su quando ognuno di noi verrà vaccinato. Bisogna avere i vaccini, approntare gli spazi, avere i medici, aiutare nei momenti di difficoltà", ha inoltre detto il sindaco Sala, che ha poi ricordato che il Comune sta "cercando di dare una mano, come chiesto dal commissario Arcuri mettendo a disposizione degli spazi dove si possa vaccinare come ad esempio la Fiera e alcuni spazi a Linate". "Credo che il Governo attuale debba accelerare sul tema del Recovery Plan noi stiamo aspettando questi investimenti perché possono creare lavoro", ha precisato. Sul fronte impianti sciistici chiusi, ha ribadito: "Vivendo al Nord e sapendo cosa vuol dire per le nostre regioni lo sci, bisogna pensare che si possa tornare indietro se c'è una finestra di apertura dal punto di vista sanitario, io spero che la situazione dal punto di vista sanitario sia tale da poter aprire il prima possibile". Quanto alle polemiche per la comunicazione della decisione da parte del Governo ai gestori solo poche ore prima, Sala ha commentato: "Bisogna capire che informazioni ha avuto e quando le ha avute, se hanno deciso così probabilmente hanno avuto informazione di un cambio della situazione nelle ore precedenti". Parlando delle azioni per fronteggiare la pandemia, dopo l'istituzione della zona rossa in 4 comuni lombardi, tra cui quello di Bollate, alle porte di Milano, Sala ha spiegato "Ieri sera ho sentito il sindaco Bollate gli ho chiesto cosa ti serve, mi ha detto 'qualche vigile', oggi li mandiamo. Se ne esce se stiamo tutti insieme, se parliamo un po' di meno, se facciamo qualche dichiarazione di meno e lavoriamo di più".