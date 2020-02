Sala: "Bene Famedio per Borrelli. Una via per Craxi? Vedremo"

Sala: "Bene Famedio per Borrelli"

"Mi soddisfa la soluzione dell'iscrizione al Famedio" per il magistrato Francesco Saverio Borrelli, il Capo del pool di Mani pulite morto nel 2019. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commenta cosi' questa possibilita' dopo la presentazione di una mozione dei 5 Stelle per l'intitolazione di una via e il successivo emendamento del Pd per chiedere l'iscrizione di Borrelli al Famedio. "Da quando sono sindaco io non abbiamo mai derogato e non derogheremo alla regola per cui bisogna aspettare che passino dieci anni dalla scomparsa - ha spiegato Sala -. Mi pare anche che la famiglia Borrelli sia totalmente convinta" che non servano deroghe. "Credo che non vada proprio alla famiglia Borrelli cercare strumentalizzazioni su questo. Un'iscrizione al Famedio li puo' convincere".

Sala: "Una via a Craxi come a Pesaro? Vedremo"

Per quanto riguarda invece il dibattito scaturito dalla proposta di intitolare una via a Bettino Craxi, Sala non esclude che anche Milano possa decidere dell'intitolazione al leader socialista, come avvenuto a Pesaro. "A Milano vedremo", ha detto commentando la decisione della citta' marchigiana. "Ripeto, non posso che dire che la via in se' a mio giudizio e' una scorciatoia. Non si riesce nemmeno a fare un dibattito in Consiglio comunale, quindi vedete quanto sia controversa la situazione. E controverso e' anche il giudizio. Quindi non posso io permettere che la citta' arrivi a una decisione, se non attraverso una consapevolezza di un periodo storico", ha ribadito il sindaco. "A mio giudizio - ha proseguito - quello che si deve fare e' riflettere: Bettino Craxi e' stato piu' grande protagonista del socialismo in Italia, ma non e' sovrapponibile esattamente al socialismo. Noi ci siamo quasi dimenticati della parola socialismo, perche' ancora scottati da un periodo storico che ha lasciato scorie. Questo non va bene. Quindi io ho sollecitato un dibattito su un tema alto in Consiglio comunale. Non si e' riusciti a farlo, addirittura e' diventato una contrapposizione sul tema della via o della targa. A me questo non convince".