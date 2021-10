Sala e Bernardo già andati alle urne. Il sindaco: "Andate tutti a votare"

Alle 11 il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha votato alla sezione 512 del seggio del liceo Parini di via Goito. All'uscita dal seggio, Sala ha lanciato un appello: "votare e' un diritto e un dovere, cinque anni sono lunghi. E' un voto importante. Per cui andiamoci tutti". Alla domanda se Milano riuscira' a superare la bassa affluenza fatta registrare nel 2016, il primo cittafino ha risposto: "Difficile dirlo. Per lo meno lo spero, perche' quello per il sindaco e' un voto importante per i cinque anni che ci aspettano. Di nuovo, consiglio a tutti di andare a votare".

Anche il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, si è già recato al seggio poco dopo le 12 presso presso la scuola media Mauri, in via Angelo Mauri. "Tutti vadano a votare - ha detto Bernardo -. E' non solo l'augurio, ma la richiesta di tutti noi. Non solo dei candidati, ma della citta' di Milano perche' possa cambiare. E' un gesto di liberta', di scegliere chi guidera' la citta' del futuro, un gesto per dire che Milano c'e', e' presente e ha quel coraggio che i cittadini milanesi hanno di scegliere la loro guida".

L'affluenza alle ore 12 a Milano è dell'11,01%. Nel Municipio 1, si registra l'affluenza più bassa: 9,52%, nel Municipio 4, invece, l'affluenza maggiore: 11,6%.