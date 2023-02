Sala: "Buon lavoro a Schlein, le daremo tutti una mano"

"Non c'è che augurare buon lavoro a Elly Schlein, non è un ruolo facile, è un grande elemento di novità. Le daremo una mano tutti". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'International Participants Meeting di Mentor 2, commentando la vittoria della candidata Elly Schlein alle primarie del Pd. "Io la sentirò a breve per capire come intende impostare la sua stagione - ha sottolineato - . Al momento non posso che augurarle il meglio. Certamente alcune cose positive ci sono: una buona partecipazione, con tanta gente che è andata al voto. Credo che una segretaria donna non sia una cosa sbagliata in questo momento".

Il sindaco di Milano: "Mi sembra abbastanza scontato che sarà un partito che guarderà un po' più a sinistra"

Sulla possibilità che il Pd guardi per il futuro più ad alleanze con l'M5s o con il Terzo Polo, il primo cittadino ha commentato: "Mi sembra abbastanza scontato che sarà un partito che guarderà un po' più a sinistra, dopodiché bisogna fare i conti con il realismo e con il fatto che non credo che nemmeno Schlein stessa voglia accontentarsi di un partito al 17%". Quindi "per attrarre più consenso bisognerà impostare politiche che parlano ai più, e Milano ne è la dimostrazione". "Però conoscendola molto bene so benissimo che il suo cuore batte più a sinistra rispetto all'ipotesi Bonaccini", ha concluso.