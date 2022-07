Sala: "Centrosinistra unito, basta veti incrociati e aspirazioni personali"

"E' bastata una riunione ieri pomeriggio ai partiti del centrodestra per trovare l'accordo per le elezioni. Non mi meraviglio, non ho mai creduto alle supposte divisioni in questa compagine: rimarranno compatti fino al 25 settembre. Dal giorno dopo, posso immaginare che non lo saranno affatto, ma posso anche immaginare cosa proporranno all'Italia": così il sindaco di Milano Beppe Sala, che lancia il suo appello per l'unità a centrosinistra. Commenta infatti: "E il centrosinistra, in queste ore, rimane ai veti incrociati? E' arrivato il momento di finirla con posizionamenti e aspirazioni personali". "Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha indicato una linea, che mira all'unità: è la linea giusta". D'altronde "nessuno dispone di una bacchetta magica, nemmeno Letta, ma- osserva-bisogna dargli fiducia". Ecco perché le parole, anzi la parola d'ordine per Sala resta "unità", dopodiché "come è giusto saranno i cittadini a scegliere".