Sala: "Contenti della nuova sede Rai a Milano". Il racconto del sindaco

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, spiega nel dettaglio l'approdo della Rai al Portello. "Siamo veramente soddisfatti per la decisione della Rai di avviare il progetto della sua nuova sede a Milano, negli spazi della Fiera: sono le parole del sindaco meneghino nel suo podcast "Buongiorno Milano".

"Il futuro - dice - si chiama Portello, dove la Rai si trasferirà con un nuovo centro produttivo di quasi 20.000 m (si ricaveranno ben sei studi televisivi). Gli spazi verranno rigenerati, non ci saranno nuove costruzioni. E questo e' il primo elemento che mi preme sottolineare in questa operazione. Il riutilizzo con nuove finalita' dei luoghi e' infatti sempre l'opzione preferita da Milano e da tutte le grandi citta'". Per il sindaco, "Milano ha piu' di un motivo per gioire del nuovo progetto che portera' il centro di produzione Rai in Fiera".

Infatti "questa iniziativa non solo contribuirà a rendere ancora piu' strategico un quartiere che negli ultimi anni sta vivendo una grande riscoperta, grazie alle importanti opere di riqualificazione e rigenerazione di cui e' stato oggetto, ma contribuira' anche a rafforzare in maniera significativa l'asse con Roma, a beneficio di tutto il Paese. Andiamo verso il 2026, anno dell'appuntamento olimpico - prosegue Sala - Ci arriveremo pronti e capaci di offrire al mondo una Milano degna della sua storia e del suo ruolo internazionale, anche grazie alla collaborazione con la Rai. Per questo, saluto con entusiasmo la decisione della Rai e plaudo al lavoro di tutti quelli che vi hanno preso parte".