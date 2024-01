Sala, credo che dedicare una via ad Abbado abbia molto senso

L'appello lanciato dal Cai, club Abbadiani itineranti, al Comune di Milano affinche' sia intitolata una via o una piazza al grande maestro Claudio Abbado, nel decennale dalla scomparsa "Ha molto senso". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine della visita della commissione contro le discriminazioni al Memoriale della Shoah. "Chiedero' agli uffici - ha aggiunto - quante sono le figure che sono arrivate al decennale che sono, per cosi' dire, in lista di attesa e quanto spazio hanno. Pero' certamente - ha sottolineato - rispetto ad Abbado credo che abbia particolarmente senso" l'intitolazione di una via o una piazza in citta'. Iscriviti alla newsletter