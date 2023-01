Sala: "Dal congresso Pd nessun effetto su Majorino"

Le vicende del congresso del PD "non hanno condizionato" la campagna elettorale di Pierfrancesco Majorino. Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala a margine della presentazione a Palazzo Marino della mostra per i 40 anni della morte del Generale Dalla Chiesa.

Sala: "In questo momento il PD è in un momento difficile che è inutile negare"

"In questo momento il PD è in un momento difficile che è inutile negare, come dice anche Bonaccini. C'è anche un'autofustigazione che è sbagliata oggettivamente - ha aggiunto Sala - Bisogna ricostruire, ma nel ricostruire ci vuole un segretario o una segretaria in grado di guidare il partito per parecchi anni. Sennò continuare a cambiare è veramente un disastro".