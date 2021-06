Sala: "Dehors? Chiedo tolleranza, questa estate va così..."

Il sindaco di Milano Beppe Sala chiede tolleranza per la presenza particolarmente significativa di dehors all'esterno dei locali in questa estate di fuoriuscita dall'emergenza Covid. Possibili problemi di convivenza sono stati segnalati dal Municipio 1, che ha chiesto con ordine del giorno firmato tanto da Pd che da Lega di reintrodurre il coprifuoco alle 23.30 per limitare i disagi dei residenti. Sala ha spiegato: "Questo e' un anno particolare in cui c'e' bisogno di lavorare. E' chiaro che non immagino in condizioni normali una diffusione cosi' larga degli spazi all'aperto, ma quest'anno va un po' cosi', ne dobbiamo tener conto, i locali e le discoteche sono chiusi e i ragazzi da una parte o dall'altra in giro stanno". "Io capisco il fatto che in alcune vie sia difficile ma chiedo un po' a tutti tolleranza, non dev'essere questa la regola dell'estate", ha concluso Sala.

Sala a Paragone: "Io fighetto? Lavoro come un pazzo da 40 anni"

Il primo cittadino ha anche replicato al suo competitor alle prossime elezioni Gianluigi Paragone, che ha definito "fighetti" tanto lui quanto i potenziali candidati del centrodestra. Così Sala: "La metto sul ridere. Pero' ci vuole coraggio a dare del fighetto a uno che da quarant'anni lavora come un pazzo, poi questa e' la campagna elettorale".

Sala: "Ddl Zan, la Chiesa fa la Chiesa, il Governo faccia il Governo"

“Vediamo cosa dice oggi il Presidente del Consiglio, che fa bene ad accettare la via del dialogo. Detto ciò la Chiesa fa la Chiesa e il governo faccia il governo. In particolare la sinistra deve fare la sinistra. Io sono a favore della legge Zan fin dall’inizio, senza ambiguità”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala questa mattina a margine della festa della Guardia di Finanza, commentando la Nota di protesta del Vaticano sul testo ddl Zan contro l'omofobia. “La Chiesa rappresenta le idee e gli interessi dei fedeli, se parliamo di ingerenze nella vita ne vedo tantissime, ma il punto è cosa dobbiamo fare noi, come governo e come sinistra in particolare. Non me la prendo con la Chiesa, chiedo però alla mia parte politica di essere ferma nella difesa del ddl Zan, come farò io e come ho fatto dall’inizio”, ha concluso Sala.