Sala: "Di Maio? Ci sentiamo, ma bisogna trovare una sintesi"

“L’interlocuzione con Di Maio c’è come c’è con tanti, ci sentiamo. Però bisogna vedere se ci troviamo attorno a un tavolo e troviamo una sintesi sui programmi. Se si trova è buon segno, se non si trova non c'è definizione di centro che tenga”. Lo ha detto oggi il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa di programma di MiTo 2022, alla domanda dei giornalisti di un eventuale dialogo con Luigi Di Maio che con il nuovo progetto 'Insieme per il futuro' “sembra interessato al territorio e alla collaborazione con i sindaci”.

Sala: "Non mi piace la definizione dei media di 'centro'"

“Io poi non vado pazzo per questa definizione che piace ai media di 'centro'- ha poi puntualizzato Sala - È però necessario che tutti coloro che sono interessati a dare un contributo si siedano per parlare di programmi. Non si può ragionare per simpatia l'uno con l'altro ma ci sono domande dirimenti su cui incontrarsi”. Il sindaco di Milano è tornato quindi sulla questione del futuro del reddito di cittadinanza come tematica cruciale per trovare un accordo: “Qual è il futuro del reddito di cittadinanza? Posto che credo ci debba essere un futuro ma diverso dalla situazione attuale. Ecco, voglio vedere se troviamo una sintesi

Sala: "Moratti-Fontana? Non so da cosa nascano queste dinamiche"

“Non so da cosa nascano queste dinamiche, quindi non ritengo di poter fare nessun commento”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa di programma di MiTo 2022, a chi gli chiedeva un commento sulla situazione nel centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali, con la disponibilità a candidarsi data sia dal presidente uscente Attilio Fontana che dalla vice presidente Letizia Moratti.