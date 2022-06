Sala: "Di Maio? Lo guardo con attenzione. Come altri"

A Verona per sostenere la candidatura a sindaco di Damiano Tommasi, nella serata di giovedì 23 giugno il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato della fuoriuscita di Luigi Di Maio dai Cinque Stelle: "Io posso solamente dire che non ho piani elaborati con il ministro Di Maio. Credo che tra i giovani politici lui sia uno che e' cresciuto, ha fatto il suo percorso - e quindi lo guardo con attenzione come guardo con attenzione altri. Pero' bisogna giudicare le persone non solo dal passato ma anche dal potenziale: ha fatto degli errori Luigi? Ma quanti ne ho fatti io. Non ho mai troppo sopportato la denigrazione degli M5s". Per il sindaco di Milano, il successo elettorale dei pentastellati al di la' delle aspettative "ha fatto portare loro a bordo delle persone magari non di qualita'". "Capisco che in questo momento e' difficile mettere insieme un mondo diverso che e' alla ricerca di qualcosa d'altro", ha aggiunto, riguardo all'eventualità che la fuoriuscita di Di Maio possa preludere ad un allargamento dello spazio progressista.

Sala: "Mica c'è da vergognarsi ad avere il Pd a fianco"

Spazio quindi alla partita veronese: "Vincere a Verona con un progetto civico ? Sarebbe importantissimo, perche' mi sentirei un po' meno solo nel Nord nel rappresentare questa idea. Anch'io non ho tessera politica". "Mica c'e' da vergognarsi - ha aggiunto Sala - ad avere il Pd di fianco. L'ho detto piu' volte, sono stato piu' leale nei confronti del Pd di tanti tanti dello stesso Pd, ed ho ricevuto grande lealta' di ritorno" "Ma essere indipendente - ha sottolineato - e' importante. Io non ho mai avuto nessuno che abbia osato entrare dalla porta del mio ufficio suggerendomi di mettere qualcuno in una partecipata, o altro. E cosi' sara' per Damiano Tommasi Perche' il civismo non e' una categoria del pensiero, e' l'indipendenza sulla base di un pensiero politico elaborato".

Sala: "Mai con la destra o i populisti"

Ieri Sala aveva esternato le proprie considerazioni sulla attuale situazione politica e sul suo futuro anche con un post su Instagram, ribadendo l'intenzione di restare sindaco di Milano e l'impossibilità per lui di trovarsi a rappresentare una formazione di destra o populista.