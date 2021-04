Sala: "Donne protagoniste, la politica dia il buon esempio"

"I tempi che ci aspettano possono essere propizi per un protagonismo femminile ma, se noi non facciamo niente, avverrà esattamente il contrario. Il tema del Recovery Plan guiderà gli investimenti e la nascita di nuove opportunità e quindi il lavoro perché poi alla fine è il lavoro che rende liberi e indipendenti, i progetti che le città stanno presentando hanno un tenore tecnico spesso che rischiano di incrementare questo gap rispetto al lavoro delle donne. Adesso noi uomini dobbiamo sentirci responsabili, non è un problema solo delle donne, è un problema di noi uomini". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla presentazione del libro “Le Sindache d’Italia” organizzato da ALI (Lega delle Autonomie Locali).

“È necessario che la pubblica amministrazione e la politica diano il buon esempio adesso più che mai, a Milano ci sarà molta attenzione su queste elezioni – ha continuato Sala -. Sul tema io mi impegnerò perché lo sento come una questione decisiva per la mia città. Invito a riflettere sul fatto che il cambiamento deve avvenire adesso altrimenti rischiamo di perdere un ciclo virtuoso” ha concluso il sindaco.

"Recovery Fund vadano alle istituzioni locali"

A proposito di Recovery Fund, intervenendo all’Ernst & Young Summit Infrastrutture sul tema 'Rigenerazione Urbana e Nuovi Modelli dell’Abitare' ieri pomeriggio Sala aveva detto: “Vanno consegnati alle istituzioni locali. Non c’è altra via. Il punto è avere progetti che non sono un libro dei sogni ma sono progetti già in fase di progettazione esecutiva o definitiva”. Precisamente il sindaco ha sottolineato che le risorse “che piaccia o non piaccia vanno date ai campanili virtuosi che abbiano progetti veri pronti e concreti e che abbiano dimostrato di essere negli anni buone stazioni appaltanti, altrimenti ci perderemo quei fondi e io per questo sono preoccupato. Tutto il resto sono chiacchiere” ha concluso il sindaco.

"Essere Verdi vuol dire cercare lavoro e progresso"

Sala ha anche preso parte al webinar sui fondi europei organizzato da Volt Milano, parlando del suo impegno con i Verdi: "Non si stratta di fare gli ambientalisti per vezzo, ma oggi il lavoro sano e sostenibile va in quella direzione. Essere Verdi oggi significa andare a cercare lavoro e progresso e non dire dei no. Io ci credo a questo"