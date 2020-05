Sala: "Faremo di tutto per procurare lavoro a tutti". VIDEO

Sala: "Faremo di tutto per procurare lavoro a tutti"

"Cercheremo di far di tutto per procurare lavoro a tutti". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto video messaggio su Facebook punta a rassicurare i cittadini in questa fase critica per l'occupazione. Il video inizia con un omaggio a un'opera d'arte significativa, esposta nel Museo del Novecento: Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo. Il Comune di Milano acquisi', come ricorda Sala, spiegando che "rappresenta il popolo e soprattutto riconosce il grande valore del lavoro. Da questo punto di vista e' un quadro molto milanese, perche' per noi il lavoro se non e' tutto, e' moltissimo; perche' il lavoro e' cio' che ha guidato la nostra storia e che ci garantira' di guidarci in un futuro anche migliore". "Noi chiediamo ai nostri cittadini di credere nel lavoro, di sentire il lavoro come un dovere - ha concluso - e cercheremo di far di tutto per procurare lavoro a tutti".