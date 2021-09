Sala: "Sindaco fino a 68 anni, non cerco un lavoro da manager"

"Voglio arrivare a 68 anni ancora sindaco di Milano", ha detto il sindaco Giuseppe Sala intervistato su corriere.it rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se, in caso di vittoria, rimarrà sindaco per tutti i cinque anni del mandato. Parlando della sua adesione alla Carta dei valori dei Verdi, spiega Mianews, Sala ha precisato: "Ovunque c'è uno spazio verde, io non voglio guidare nulla perché voglio fare il sindaco di Milano. Ma se mi chiedete: 'ha voglia di darsi da fare affinché questo spazio verde prenda dimensione?' Senz'altro sì. Per cui io spero che gli altri protagonisti del centrosinistra vedano la mia offerta come offerta di collaborazione, però tempo a tempo. Ma se dovessi perdere non avrei la forza per poter avere diritto di parola, farei il capo dell'opposizione a Palazzo Marino. Un lavoro a tempo pieno da manager non me lo vado a trovare, lo avrei già potuto fare. Ma io amo fare questo". "La mia adesione alla Carta dei valori dei Verdi e la mia vicinanza al movimento verde europeo, per me ha più sensi: una continuazione di quello che faccio da anni come vicepresidente di C40 e una visione politica personale per cui a me della politica di testimonianza interessa poco, credo che chi fa politica debba cercare di vincere sempre, non c'è solo Milano, c'è la regione, il governo. Ad oggi il centrosinistra non è semplice che vinca, non so se il futuro sarà un cespuglio con il Pd al centro o potrà essere la nascita di altre forze", ha concluso Sala.

"Ho detto a tutti, un po' per farli correre e un po' perché ci credo, che anche gli assessorati non saranno fatti con un puro manuale Cencelli, però è chiaro che se una lista prende di più, merita più spazio. Credo che terrò poco spazio per assessori tecnici, perché quando hai 8 liste hai tanti candidati, ne abbiamo 1.500 tra Palazzo Marino e Municipi". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala intervistato su corriere.it rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se la lista del Pd è in competizione con la sua lista civica anche in vista dei posti per i futuri assessorati. "Per cui tutti sono in competizione con tutti, come andrà a finire non lo so:certamente la mia lista ha una buona e varia componente, ho fatto scelta di mettere due giovani, ci sono ex assessori, persone importanti, è una lista forte. Vediamo", ha aggiunto Sala.

Radical chic? "Io faccio le cose, queste definizioni, slogan, li lascio ad altri. Non cadrò nella trappola di rispondere, io faccio cose. Prometto, faccio cose e se non riesco a farle cerco di spiegare perché non ci sono riuscito", ha commentato Giuseppe Sala nel corso di un'intervista al corriere.it, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se si definisce 'radical chic' come lo ha etichettato Luca Bernardo.

"I partiti nei miei confronti si sono comportati in maniera leale. Quando Salvini fa un po' il bello e dice che a sinistra litigano, cosa vede? Non c'è stato in questa campagna un distinguo o una messa in discussione della naturale leadership del candidato e il candidato deve tenere conto che non vince da solo ma se ha una squadra attorno", ha aggiunto il sindaco. "I dati ci dicono che la criminalità a Milano da dieci anni è in calo. Salvini può fare il fenomeno, ma questa è la realtà. Se poi vogliamo parlare senza la solidità del dato, facciamolo".

"Il tema della sicurezza deriva dal numero di uomini che abbiamo per strada: a Milano abbiamo 3 mila vigili urbani, metà sono in ufficio e metà per strada, perché è qualcosa che risale a sindaci prima di me, sono stati fatti accordi sindacali perché il sindacato dice che il vigile che sta al semaforo a respirare smog, dopo 15/20 anni va in ufficio. Per questo oggi abbiamo la metà dei vigili che sta per strada. Non solo propongo, ma farò: aumenterò di 500 vigili che saranno giovani a cui dirò 'vuoi stare per strada? non hai ambizione di stare in ufficio? Sei quello che fa per noi. Cinquecento su 1.500 sono il 30 per cento ed è già qualcosa perché è anche un fatto di presenza", ha chiarito Sala. "Non abbiamo in giro abbastanza uomini di notte, è da tanti anni che è così in questa disgrazia della pandemia l'unica cosa positiva è che ci sono più fondi per cambiare la città", ha aggiunto Sala