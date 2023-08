Sala e gli altri: le vacanze dei politici milanesi e lombardi

Tutti i riflettori se li è presi il sindaco Beppe Sala che a Formentera ha osato con un bermuda color rosa Barbie. Ma gli altri politici milanesi e lombardi come hanno trascorso le ferie estive? Il Corriere ha ricostruito gli spostamenti di alcuni dei principali protagonisti della vita politica meneghina, del resto facilmente desumibili dalle informazioni da loro stessi condivise sui social. Detto di Sala, che è stato anche in Grecia in barca a vela e potrebbe fare ancora una tappa a Zoagli, la sua assessora Martina Riva sta facendo un appassionante viaggio in Brasile. Maurizio Lupi ha fatto nuovamente rotta per la Sardegna, a Porto San Paolo. Mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa si è diviso tra Zoagli e Etna. Liguria anche per Silvia Roggiani, già segretaria cittadina del Pd.

Fontana e Salvini: ferie low profile

Da Milano alla Regione: il governatore Attilio Fontana è attualmente a Rimini, ma per il Meeting. Prima, una settimana low profile tra l'Engadina e la Valtellina, quindi Forte dei Marmi. Il leader del suo partito Matteo Salvini, archiviati gli anni del Papeete, ha trascorso qualche giorno di vacanza a Pinzolo per poi apparire in Puglia.

La Scavuzzo tiene aperto Palazzo Marino

E chi è rimasto a Milano? A "tenere aperto" Palazzo Marino ci ha pensato la vicesindaca Anna Scavuzzo. Che staccherà più avanti, a settembre-ottobre.