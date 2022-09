Sala: "Grillo su Milano-Cortina si pentirà. A Renzi chiedo due cose"

Sala all'evento elettorale di Renzi: "Vado ovunque e dico le mie idee"

"Ho partecipato a un momento programmatico con Fratelli d'Italia. Non c'e' nulla di strano che io sia qui. Giovedi' sera incontrero' Ilaria Cucchi. Da un certo punto di vista mi fa piacere che chi viene a Milano si ricordi del vecchio sindaco e gli chieda di partecipare a un dibattito democratico in preparazione delle elezioni. Io poi vado ovunque e dico le mie idee, con rispetto porto avanti la mia linea, ma non ho nessun problema a essere qua, anzi". Cosi' il sindaco di Milano Beppe Sala interpellato all'arrivo a un evento elettorale di Matteo Renzi sulla sua presenza a incontri di esponenti politici non della sua area di riferimento.

Sala a Renzi: "Si ancori al centrosinistra. E sia riformista sul serio"

Da Matteo Renzi "mi piacerebbe sentire due cose: un ancoraggio di questa forza politica nell'alveo del centrosinistra, al di la' del fatto che questa legge elettorale e' quella che e'. La seconda e' la volonta' di essere riformisti sul serio, perche' di riforme c'e' molto bisogno", ha aggiunto Sala.

Milano Cortina 2026, Sala: "Grillo un amico, si pentirà"

"Grillo e' un amico e penso che fra un po' di anni si pentira', come si e' pentito ai tempi di aver giudicato troppo cemento anche sull'Expo. Beppe Grillo e' un po' cosi', dopodiche' ognuno la vede a modo suo, in ogni caso non c'e' tanto cemento, tanto e' vero che proprio l'idea di fare queste Olimpiadi diffuse nasce dal fatto di evitare di costruire troppo". Così Sala commentando il tweet del co-fondatore del M5s Beppe Grillo sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Grillo: "Sono le Olimpiadi del cemento"

"I Giochi Olimpici invernali, decantati come 'Olimpiadi Green' e 'Low Cost', di Green e di Low Cost hanno ben poco: nuove edificazioni con forte impatto ambientale e un costo a carico dello Stato di oltre 2 miliardi di euro! Ecco le Olimpiadi del cemento!". Lo scrive su Twitter il fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo.