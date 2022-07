Sala: "Ho accettato di restare vicepresidente di C40"

Le politiche milanesi" sulla mobilità "dipendono dall'osservazione di quello che succede nelle grandi città internazionali. Per questo, per un altro mandato, ho accettato di essere vicepresidente di C40. Voglio essere lì affianco ad altri sindaci, a rubare qualche buona idea, osservare tendenze, costruire politiche comuni". Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo al Forum sulla mobilità che si sta svolgendo in Sala Alessi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Il C40 'Cities Climate Leadership Group' è un gruppo di 97 città in tutto il mondo attivo sui temi della lotta al cambiamento climatico.

Sala: le piste ciclabili a Milano aumenteranno e saranno migliorate

Le piste ciclabili a Milano aumenteranno e saranno migliorate. Lo ha detto il sindaco Beppe Sala durante l'incontro "Mobilita' e disegno della citta'". Il compito di studiare come "fare altre piste ciclabili, con buonsenso e su come migliorare quelle esistenti" e' dell'assessore alla mobilita' Arianna Censi. "Io sinceramente mi sento l'interprete del volere dei cittadini - ha aggiunto il sindaco - . E quello che vogliono i cittadini lo dimostrano i fatti". "Pensate alla controversa ciclabile in corso Buenos Aires: alla fine abbiamo dimostrato che attraverso quella ciclabile il passaggio delle bici e' quadruplicato. Non vuol dire che tutto va bene, certo. La ciclabile di corso Buenos Aires, credo che in un futuro spero non troppo in la' debba cambiare in meglio, dovremo togliere dei parcheggi, dovremo migliorare la mobilita' e fare i marciapiedi".