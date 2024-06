Sala: "Ho scelto Bardelli perchè il tema casa non è indirizzato". VIDEO

Sala: "Ho scelto Bardelli perchè il tema casa non è sufficientemente indirizzato"

"Il tema della casa oggi non è sufficientemente indirizzato. Avevo bisogno di una persona di grande profilo". Con queste parole il sindaco di Milano Beppe Sala ha spiegato la scelta di puntare su Guido Bardelli, già presidente della Compagnia delle Opere a Milano, per sostituire Pierfrancesco Maran alla guida dell'assessorato alla Casa. Decisione che ha provocato malumori in maggioranza e soprattutto all'interno del Pd, rintuzzati dal primo cittadino che ha rivendicato la propria scelta.

Sala: "Case a Milano, mancano abitazioni a prezzo basso non popolari"

Quindi, il punto sulla casa: "Da un lato c'è la continua gestione delle nostre case di edilizia popolare - ha evidenziato Sala, come riferisce Mia News- ma quello oggettivamente lo può fare molto la macchina amministrativa a fronte di fondi a disposizione, quello che lui dovrà fare invece è qualcosa di un po' diverso, ovviamente dovrà occuparsi anche di questo. Ma, come tutti noi sappiamo a Milano c'è una mancanza di abitazione a prezzo basso che va alla popolazione che sta un po' più in su rispetto a chi cerca residenze in case popolari. È chiaro che è un ruolo che fa molto il privato, ma dobbiamo valutare velocemente quello che possiamo fare anche noi come pubblico"

Sala: "Casa, cerco una via per dare una spinta forte"

Parlando con i cronisti giovedì, Sala ha proseguito:: "Possiamo immaginare qualche forma di partnership con privati? Possiamo immaginare di fare noi case? Ho provato e sto provando una via per dare una spinta forte. Io credo che sia veramente il problema numero uno perché sul problema dell'ambiente e della mobilità, non è che non sia una questione, ma li è indirizzato, si tratta di andare avanti rispetto a un'idea di un progetto già costruito. Il tema della sicurezza c'è sempre stato e ci sarà, in cui le responsabilità sono plurime e in cui si cercherà di fare quello che si può fare", ha concluso.