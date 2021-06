Milano 2021, Sala: "Ho un vantaggio temporale, ma il centrodestra avrà un candidato forte"

“Sono l’ultimo che può permettersi di commentare”, lo stallo nel centrodestra per la scelta del candidato sindaco a Milano. “Dico con certezza che ci sarà un candidato o una candidata forte perché così è nella tradizione di Milano. Al momento godo di un vantaggio temporale che mi permette di avere in giro per la città già tanti candidati. A volte non ci ricordiamo quanto è complesso costruire delle candidature, perché ogni lista ha 48 candidati in comune, una trentina per ognuno dei nove municipi, pee cui veramente un mare di persone, questo non lo metto in discussione. Essendo partiti da lontano ne abbiamo tanti e tanti sono già in giro per banchetti per Milano. Questo è il grande vantaggio, l’ho detto molte volte: non è la candidatura di uno, ma è la candidatura di una comunità. Per cui questo è il nostro vantaggio, però io sono certo che anche pensando agli ultimi candidati del centrodestra sono stati candidati che o hanno vinto o comunque di rilievo, ricordiamoci che con Parisi non ho vinto in larga misura, prima c’era stata la Moratti, prima ancora Albertini, quindi ricordiamoci che tutti i nomi erano importanti. Verrà fuori penso una candidatura credibile, a questo punto penso ormai in questi giorni”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell’inaugurazione del nuovo polifunzionale 'Antonio Bassanini e Alessandra Tremontani' per persone senza dimora sull'attesa per il nome del suo sfidante alle elezioni comunali.

Sala: "Primarie di Bologna? Speriamo vada tanta gente a votare"

"A Bologna ho visto Lepore in una video call tempo addietro, mentre non conosco la candidata Conti. Lì veramente credo che siano primarie aperte, speriamo che vada tanta gente a votare poi di nuovo tutti insieme a supportare il vincitore o la vincitrice". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala in merito alle primarie del centrosinistra a Bologna, a margine dell'inaugurazione del nuovo polifunzionale 'Antonio Bassanini e Alessandra Tremontani' per persone senza dimora. Con il candidato del centrosinistra a Torino Stefano Lorusso invece "ci siamo detti che Milano e Torino sono vicine da tanti punti di vista sia in termini di distanza con l'alta velocità, per il comune sforzo per esempio attraverso le università e per la necessità di parlarsi. Se dovessi diventare sindaco lavoreremo assieme. Gli ho anche detto di porre grande attenzione al candidato del centrodestra che non è semplice da affrontare per quello che capisco".