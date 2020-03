Sala: Hotel Michelangelo pronto per le quarantene. E saluta chi sta lavorando

Il sindaco di Milano questa mattina ha fatto un sopralluogo presso l'Hotel Michelangelo, hotel che il Comune, in accordo con la proprietà, ha messo a disposizione per i cittadini che devono affrontare la quarantena e non hanno gli spazi adatti nelle loro abitazioni. L'hotel sarà gestito dal Comune, insieme a Regione Lombardia e la Prefettura. Il sindaco è poi andato a salutare chi lavora in questo periodo: come i conducenti ATM, i vigili e gli operatori AMSA. Nel video il sindaco si sposta per Milano incontrando "alcuni nostri concittadini che lavorano per la citta', ringraziandoli. Alla pattuglia della polizia locale spiega che: "bisogna cercare di conservare le forze, e' importante che la gente lo sappia. Infine il sindaco Sala ha detto di essere stato in Fiera questa mattina per vedere "il nuovo ospedale" realizzato per l'emergenza Coronavirus. "Sono stato in Fiera a vedere il nuovo ospedale con l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che ha benedetto la fine dei lavori. E ci tenevo oggi a ringraziare la Regione e Fondazione Fiera in particolare per lo sforzo che hanno fatto, il team di Bertolaso e il Policlinico che lo avra' in gestione".