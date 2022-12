Sala: "Il Beccaria era un modello, non c'è più spazio per chiacchiere"

"Il Beccaria - ha sottolineato Sala - lo conosco bene. L'ultima mia visita risale a poco tempo fa, per la precisione a settembre. E comunque più volte ci sono stato insieme a Don Gino Rigoldi" facendo appelli ai vari governo. E adesso "non c'è proprio più spazio per chiacchiere o affermazioni generiche di 'sconcerto'. Il Beccaria era un carcere modello. Lo era nel passato, in un passato ormai remoto".

Sala: "Questa è la situazione. Chi si vuole scandalizzare per l'accaduto è libero di farlo"

Da quasi vent'anni non c'è un Direttore, e ce la si è cavata con dei 'facente funzione'. Da una quindicina d'anni ci sono lavori in corso, che non finiscono mai". "Questa è la situazione. Chi si vuole scandalizzare per l'accaduto - ha concluso - è libero di farlo. Ma la realtà va guardata in faccia"