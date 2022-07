Sala: "Il campo largo non esiste, Letta ha un bel problema"

"Obiettivamente in questo momento anche Enrico Letta ha un bel problema perché la sua legittima richiesta di lavorare a un campo largo ha avuto come risposta solo 'io sì ma solo se non c'è quello': di questo bisogna prenderne atto”. Lo ha detto oggi il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell’appuntamento 'Mims incontra gli stakeholders della mobilità e della logistica - I fabbisogni logistici delle filiere produttive' in Stazione Centrale, interpellato sulla sua opinione riguardo le alleanze del centrosinistra anche in vista delle elezioni regionali del 2023.

Sala: "La sinistra più litigiosa del dovuto, la destra è più cinica"

“Dico da tanto tempo che il campo largo di fatto non esiste, è evidente. Nel campo largo da una parte e dall'altra non c'è mai stato nessuno che ha detto ‘va bene ci sediamo e poi decideremo dopo le votazioni’”, ha ribadito Sala, sottolineando che “a volte la sinistra rischia di essere un po' più litigiosa del dovuto, la destra è più cinica, corrono insieme poi dopo vedono cosa fare. Noi siamo preventivi nel creare le differenze, questo non va bene”.