Sala: "Il centrosinistra non evochi il pericolo democrazia"

"La mia parte politica farebbe meglio a non evocare il pericolo democrazia, perche' non porta elettori". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante l'evento "Milano, una citta' per giovani. Ma quali? La metropoli dell'innovazione, dell'Universita' e delle grandi opportunita' sfida dell'accoglienza", nell'ambito del festival 'Il tempo delle donne', questo pomeriggio alla Triennale di Milano.